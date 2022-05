Ein Freistoßtor von Marc Schnatterer hat dem SV SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga nicht zum Sieg beim SV Wehen Wiesbaden gereicht. Die Mannheimer kamen am Samstag nur zu einem 1:1 (1:1). Damit bleibt Waldhof in der 3. Fußball-Liga im Kalenderjahr 2022 auswärts ungeschlagen, verpasste allerdings den Sprung auf den vierten Tabellenplatz, der die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal bedeutet. Als Tabellensechster haben die Waldhöfer einen Zähler Rückstand auf den TSV 1860 München auf Rang vier.

Wiesbaden (dpa/lsw) - Schnatterer brachte die Mannheimer mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern sehenswert mit 1:0 in Führung (28.). Johannes Wurtz schaffte zehn Minuten später den Ausgleich für die Wiesbadener. Vor 4026 Zuschauern verflachte das Spielniveau in der zweiten Halbzeit, so dass das Unentschieden gerecht war.

