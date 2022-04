Ein Tor einzufangen, gelingt unseren Fotografen selten. Sie haben nur wenige Minuten, in denen sie ein Gefühl für das Spiel bekommen, erahnen können, wo gerade etwas passieren könnte, und schon müssen sie weiter zum nächsten Fußballspiel. Vor den Toren geschieht nicht sehr viel, die meisten Zweikämpfe werden zwischen den Strafräumen gewonnen oder verloren. Zur Not muss ein Zweikampffoto genügen. Paul van Schie stand am Wochenende zweimal richtig, beim verschossenen Elfmeter in Billigheim (Herxheim II gewann trotzdem mit 2:0) und beim Freistoßtor in Landau von Mahmoud Abu Azm. Er platzierte den Ball ins linke Eck zur 2:0-Führung des SV Dammheim beim SV Landau Süd. In Billigheim verwendete van Schie ein 80-Millimeter-Objektiv, in Landau ein 400-Millimeter-Objektiv. Er hatte Glück, dass ihm kein Spieler ins Schussfeld lief. Dammheim gewann 4:3. Als zwei Landauer in der Schlussphase vom Platz gestellt wurden, war der Fotograf schon wieder unterwegs.