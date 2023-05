Wegen einer Schmiererei auf einer Leinwand an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg ist es am Freitag zu erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gekommen. Die Aufschrift mit dem Wort «Amoklauf» und dem Datum dieses Freitags, «26.5.», wurde von einem Mitarbeiter der Hochschule bereits am Montag gemeldet, wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Polizei und Hochschule einigten sich darauf, Vorlesungen am Freitag nur online stattfinden zu lassen. Zudem sollten vermehrt Streifenwagen an der Hochschule vorbeifahren. Experten der Polizei schätzten die Lage allerdings als weniger gefährlich ein.

Es sei zudem bemerkt worden, dass in einem Nebenzimmer des betroffenen Unterrichtsraumes mehrere Stühle auf einen Haufen gestellt worden seien. Ein Zusammenhang konnte allerdings nicht bestätigt werden. Der SWR hatte über den Vorfall berichtet.

