Das Schloss leuchtet wieder. Bis 18. September werden allabendlich digitale Kunstwerke auf die Barockfassade des Karlsruher Schlosses projiziert.

Die Schlosslichtspiele Karlsruhe sind in die achte Spielzeit gestartet. Eine Absage kam für die Stadt trotz Energiekrise nicht in Frage, so Kulturbürgermeister Albert Käuflein. Am Premierenwochenende kamen rund 50.000 Menschen vor das Karlsruher Schloss – eine überwältigende Anzahl von Gästen bei einer tollen Atmosphäre, sagt Martin Wacker von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH. Sechs der Project Mappings sind neu. Die Shows beginnen bei Einbruch der Dunkelheit, das ist derzeit gegen 21 Uhr, und dauern bis etwa 23.30 Uhr. Der Eintritt zu den täglichen Vorstellungen ist frei. Der Spielplan findet sich im Netz unter www.schlosslichtspiele.info.