Augenschmaus und Musik bieten die Schlosslichtspiele ab 18. August in Karlsruhe. Das Schloss wird illuminiert, und digitale Kunstwerke in der ganzen Stadt sollen die einzige deutsche Unesco City of Media Arts in Szene setzen.

Das Spektakel soll – wie schon bei der ersten Corona-Version im vergangenen Jahr – wieder in einer abgespeckten Version laufen. Sechs neue Arbeiten werden gezeigt, drei davon wurden von der BB-Bank gesponsert