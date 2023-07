Wie sinnvoll und sparsam haushaltet die Landesregierung? Der Rechnungshof schaut den Steuergeld-Ausgebern wieder auf die Finger.

Stuttgart (dpa) - Planungsmängel, Fehlförderungen, Bauprobleme - der Rechnungshof stellt heute seine jährliche Denkschrift vor. Damit wird er wieder den Finger wieder in die Wunde legen mit Blick auf unrentable Projekte und wirtschaftliche Fehlentscheidungen der Landesregierung. Vergangenes Jahr mahnten die Finanzkontrolleure an, Pläne wie die Sanierung der Stuttgarter Staatsoper neu zu bewerten und Förderprogramme für Elektromobilität genau auf ihren Nutzen abzuklopfen.

Baden-Württemberg muss in den kommenden Jahren mit weniger Steuereinnahmen auskommen als ursprünglich geplant. Nach der neuesten Steuerschätzung wird das Land in diesem Jahr 345 Millionen Euro weniger an Steuern einnehmen als noch im Herbst gedacht. Auch in den kommenden Jahren dürften die Einnahmen niedriger ausfallen als gedacht. Für 2024 sagt die Schätzung ein Minus von 69 Millionen Euro voraus, für 2025 Mindereinnahmen von 31 Millionen Euro.