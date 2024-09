Die Polizei durchsucht zahlreiche Wohnungen im Großraum Stuttgart. Dabei macht sie mehrere interessante Funde.

Aalen (dpa) - Nach monatelangen Ermittlungen ist der Polizei ein Schlag gegen die Gewalt- und Drogenkriminalität im Großraum Stuttgart gelungen. Bei Durchsuchungen von 20 Wohnungen und Geschäftsräumen von 12 Verdächtigen seien Waffen, darunter Schreckschusswaffen, Messer und Schwerter, beschlagnahmt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Aalen mit.

Auch Drogen wie Kokain sowie Falschgeld und ein Goldbarren wurden bei den Durchsuchungen im Rems-Murr-Kreis, im Kreis Ludwigsburg und in Stuttgart in den letzten Wochen gefunden und Bargeld in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro eingezogen, wie es weiter hieß. 5 der 12 Verdächtigen im Alter zwischen 30 und 56 Jahren seien in Untersuchungshaft, eine Person befinde sich auf der Flucht. Ein Haftbefehl sei gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) nannte die Aktion einen beeindruckenden Ermittlungserfolg gegen die kriminellen Gruppierungen im Großraum Stuttgart. «Der Rechtsstaat in Baden-Württemberg hält die Zügel fest in der Hand. Wenn Gewalttäter meinen, sich nicht an Recht und Gesetz halten zu müssen, treten wir ihnen kräftig auf die Füße», sagte er. Die Ermittlungen waren vor dem Hintergrund eines Verfahrens gegen einen 39-Jährigen mutmaßlichen Drogenhändler in Gang gekommen.

