Noch darf Dieter Barz wegen Corona nicht loslegen. Doch sobald es nicht mehr so kalt und nass ist, juckt es ihn in den Fingern. Seit 33 Jahren gräbt er am Schlössel bei Klingenmünster. Die Oberburg hat er schon fast komplett untersucht, jetzt wird an der Unterburg gebuddelt.

Was Dieter Barz am Schlössel gefunden hat, „das war wie 20 Lottogewinne“, sagt er. Angesichts der Ausstattung dürfte der Name für diese besterhaltene Burg aus salischer Zeit,