Zwischen einer Hochzeitsgesellschaft und einer Gruppe Jugendlicher ist in Emmendingen eine Schlägerei ausgebrochen - zwei Männer sind dabei verletzt worden. Eine fremde Gruppe Jugendlicher habe aus bislang unklaren Gründen mit Jugendlichen der Hochzeitsgesellschaft gestritten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Als sich dann andere Gäste einmischten, kam es demnach zu der Schlägerei vor dem Gebäude, in dem gefeiert worden war. Unter anderem sollen dabei am Samstagabend einzelne Beteiligte Pfefferspray eingesetzt haben.

Emmendingen (dpa/lsw) - Bei der Auseinandersetzung wurde ein Mann durch einen Messerstich leicht verletzt und ein weiterer durch einen Steinschlag gegen den Kopf. Eine Hundestaffel unterstützte das anschließend anrückende Großaufgebot an Beamten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

