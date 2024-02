Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Zwischen mehreren Menschen kam es bei einem Fastnachtsumzug in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zu einer Schlägerei. Mehrere Beamte mussten in den Streit am Dienstag eingreifen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie es dazu kam, wer und wie viele an der Schlägerei beteiligt waren, soll nun die Polizei ermitteln: Es wurden mehrere Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

