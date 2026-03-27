Baden-Württemberg Schläge mit Gartenwerkzeug gegen Kopf – Mann festgenommen

Polizei
Die Polizei hat einen Mann festgenommen, dem ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen wird (Symbolbild)

Nach einem Angriff mit einem Gartenwerkzeug in Ulm wurde ein Verdächtiger festgenommen – und wenig später wieder freigelassen. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Ulm (dpa/lsw) - Nach einem Angriff mit Gartenwerkzeug auf einen 68-Jährigen ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Gegen den 45-Jährigen aus Ulm wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Verdächtige wurde nach der Festnahme am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Zum Tatvorwurf machte er zunächst keine Angaben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Zu dem Angriff war es am Dienstag nahe dem Donaustadion gekommen. Das Opfer fuhr demnach mit seinem Motorroller unerlaubt auf einem Fuß- und Radweg, weshalb ihn der Verdächtige, der mit einem Rad unterwegs war, rügte. Der Rollerfahrer hielt an und es entwickelte sich ein Streit zwischen den Männern.

Nachdem der Rollerfahrer den Radler an der Kleidung gepackt haben soll, soll der Verdächtige ein Gartenwerkzeug aus seinem Fahrradkorb genommen und damit mehrfach auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Er traf dabei auch den Kopf des Opfers. Als eine Frau dazu kam, fuhr der Verdächtige davon. Der 68-Jährige wurde leicht verletzt.

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