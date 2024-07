Vor einem Einkaufsmarkt soll ein Paar betrunken nach Marihuana gefragt und laut Zeugenaussagen Kunden angepöbelt haben. Mehrere Menschen schlagen dann auf die Frau ein.

Kressbronn am Bodensee (dpa/lsw) - Unbekannte sollen vor einem Einkaufsmarkt am Bodensee auf eine Frau eingeschlagen haben, die wohl an Cannabis gelangen wollte. Einer von ihnen erteilte der Frau mehrere Ohrfeigen, wie die Polizei mitteilte.

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten hatte die 36-Jährige am Samstag vor dem Markt in Kressbronn Zeugenaussagen zufolge zunächst mehrere Kunden angepöbelt und belästigt. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden dabei deutlich betrunken waren.

Als ein Auto auf den Parkplatz des Supermarkts einfuhr, soll die Frau gegen eine Scheibe des Wagens geschlagen haben. Vier Menschen seien daraufhin aus dem Fahrzeug ausgestiegen und hätten auf sie eingeschlagen. Danach seien die Täter wieder eingestiegen und weggefahren, hieß es.

Der Lebensgefährte der 38-Jährigen gab gegenüber der Polizei an, dass er und die Frau nicht gepöbelt, sondern auf der Suche nach Marihuana mehrere Menschen danach gefragt hätten. Zum Zeitpunkt der Aussage war der Mann laut Polizei noch stark angetrunken. Die Suche nach den Tätern und weitere Ermittlungen zum Hergang dauerten zunächst an.