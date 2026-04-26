Mitten in Albstadt eskaliert ein Angriff. Ein Jugendlicher wird festgenommen, doch Familienmitglieder mischen sich ein – und die Polizei muss Verstärkung rufen.

Albstadt (dpa/lsw) - Ein 17-Jähriger soll in Albstadt (Zollernalbkreis) einen Mann angegriffen haben. Nachdem der Jugendliche am Samstagabend als Beifahrer aus einem vorbeifahrenden Auto ausgestiegen war, schlug er dem 42-Jährigen nach Polizeiangaben ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Der zunächst unbekannte Fahrer des Autos versuchte den 17-Jährigen demnach von weiteren Handlungen abzuhalten, trotzdem konnte der Jugendliche weiter zutreten.

Nach Eintreffen der ersten Polizisten sei der Minderjährige vorläufig festgenommen worden. Doch dann eilten auch mehrere Familienmitglieder des Jugendlichen hinzu und störten die Arbeit der Polizei den Angaben zufolge so massiv, dass dem Vater des 17-Jährigen kurzzeitig Handschellen angelegt werden mussten. Erst durch weitere eintreffende Polizisten konnte die Lage demnach beruhigt werden. Der 17-Jährige wurde wegen seines Verhaltens in eine psychiatrische Jugendeinrichtung gebracht.