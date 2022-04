Der aus Hagenbach stammende Nicolas Winter ist der am meisten beschimpfte Fußball-Schiedsrichter Deutschlands in den sozialen Medien, gefolgt von Felix Zwayer. Dies ergab eine Auswertung des Wett-Blogs „wettfreunde.net“ von angeblich 12.000 Tweets. Der 30-jährige Winter führt es auf zwei Spielsituationen zurück, „an denen ich gar nicht unmittelbar beteiligt war“. Was er meint: Bei der Partie Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt am 22. Oktober 2021 hatte er den Auer Clemens Fandrich wegen Bespuckens seines Assistenten Roman Potemkin des Feldes verwiesen. Die ursprüngliche Sperre wurde nach Einspruch des Vereins von sieben Monaten auf sieben Spiele reduziert. Am 19. Dezember brach Winter die Drittligapartie MSV Duisburg - VfL Osnabrück beim Stande von 0:0 ab, nachdem ihm eine rassistische Beleidigung des VfL-Akteurs Aaron Opoku angezeigtworden war. Das Spiel wurde wiederholt. Winter ergänzt: „Ich habe aber nach diesen beiden Partien auch unglaublich viel Zuspruch erfahren.“ Er hat bisher 26 Spiele der 2. Bundesliga und 53 Partien der 3. Liga geleitet. Mehr zum Blog unter https://www.wettfreunde.net/sportwetten-news/schiedsrichter-bundesliga-twitter-check-beleidigungen/