Karlsruhe (dpa/lsw) - Die starken Regenfälle sorgen für einen steigenden Wasserstand des Rheins. Die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) in Karlsruhe ging am Samstag davon aus, dass am Rhein-Pegel Maxau die kritische Marke von 7,50 Metern überschritten wird mit der Folge, dass auf dem entsprechenden Rheinabschnitt bei Karlsruhe die Schiffe nicht mehr weiterfahren können. Die Schifffahrt zwischen Iffezheim und Karlsruhe dürfte in der Nacht zum Sonntag eingestellt werden. Bis Sonntag werde mit einem Hochwasserereignis in diesem Bereich gerechnet, das im statistischen Mittel alle fünf Jahre auftrete. In vielen Gemeinden entlang der von Dauerregen belasteten Flüsse in Süddeutschland könnte es der Vorhersage zufolge am Samstag zu heftigen Überschwemmungen kommen.