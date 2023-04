Malsch (dpa/lsw) - Eine Scheune ist in Malsch im Landkreis Karlsruhe ausgebrannt. Anwohner wurden bei dem Einsatz am Sonntagabend in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Herabfallende Teile der Scheune beschädigten ein Wohnhaus. Die Polizei schätzte die Schadenssumme auf rund 150.000 Euro und sprach von Hinweisen, dass der Brand durch fahrlässiges Handeln entstanden sein könnte.

