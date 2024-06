Bei einem Brand einer Scheune in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist ein Schaden von mindestens 250.000 Euro entstanden. In der Scheune befanden sich mehrere Oldtimer-Fahrzeuge, die in dieser Schätzung jedoch noch nicht berücksichtigt sind, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Freiberg am Neckar (dpa/lsw) - Als die Feuerwehr am Mittag eintraf, stand die Scheune schon in Vollbrand. Wenig später konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Dennoch brannte das Gebäude komplett ab.

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz mutmaßlich durch einen geplatzten Feuerwehrschlauch leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei nahm nach dem Brand am Mittwochmittag Ermittlungen auf und suchte zunächst nach Zeugen.

PM der Polizei