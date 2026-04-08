Auf einem Bauernhof in Kirchberg bricht Feuer aus. Ein Gebäude ist nicht mehr zu retten.

Kirchberg (dpa/lsw) - In Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) ist eine Scheune in Vollbrand geraten. Verletzt wurde niemand, die Polizei schätzte den Schaden auf rund 300.000 Euro. Zwischenzeitlich war ein Polizeihubschrauber im Einsatz, um das Feuer zu überblicken, und es zog Rauch auf die nahegelegene Autobahn 6, wie die Beamten mitteilten.

Die Scheune war Teil eines Bauernhofs. Darin waren wohl landwirtschaftliche Gegenstände und Stroh gelagert. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf nebenan liegende Stallgebäude und lässt die Scheune seit dem Vormittag kontrolliert abbrennen. Die Ursache war zunächst unklar.