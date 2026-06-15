Baden-Württemberg Scheibe eingeschlagen – Diebe stehlen Waffen aus Geschäft

Polizei
Die Diebe entkamen am frühen Morgen noch vor Eintreffen der Polizei. (Symbolbild)

Mit einem Hammer schlagen Einbrecher das Schaufenster eines Waffengeschäfts ein. Als die Alarmanlage losgeht, ergreifen die Diebe die Flucht – und werden noch gesehen.

Giengen an der Brenz (dpa/lsw) - Einbrecher haben die Scheibe eines Waffengeschäfts in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) eingeschlagen und mehrere Gasdruckwaffen gestohlen. Durch eine Alarmanlage sei der im selben Gebäude wohnende Geschäftsinhaber auf den Einbruch aufmerksam geworden, habe die Täter jedoch nur noch flüchten sehen, teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, waren die Täter bereits verschwunden.

Die den Angaben zufolge dunkel gekleideten und vermummten Einbrecher hatten das Schaufenster des Waffengeschäfts zuvor mit einem Hammer eingeschlagen. Anschließend stahlen sie am frühen Morgen die Waffen aus der Auslage des Ladens. Die Höhe der Beute war noch unklar. An dem Geschäft entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

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