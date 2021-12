Im Kino ein Erfolg, ist die Geschichte nun als Theaterstück zu erleben: Am Dienstag um 20 Uhr gastiert die Komödie am Kurfürstendamm aus Berlin mit dem Stück „Monsieur Pierre geht online“ in der Landauer Festhalle. Die Aufführung ist prominent besetzt mit Walter Plathe, Bürger Lars Dietrich und Manon Straché.

Regisseur Folke Braband nutzt die Steilvorlage des Kinohits für generationsübergreifende Charakterstudien. Zum Inhalt: Pierre hat sich nach dem Tod seiner Frau trauernd zurückgezogen. Um ihren Vater ins Leben zu holen, schenkt Sylvie ihm einen Computer. Als Lehrer engagiert sie Alex, einen erfolglosen Drehbuchautor und Freund ihrer Tochter Juliette. Er soll Pierre mit der fabelhaften Welt des Internets vertraut machen. Prompt stolpert Pierre über ein Dating-Portal und nimmt Kontakt zu einer jungen Frau namens Flora63 auf.

Wie einst Cyrano de Bergerac gelingt es dem Witwer, mit romantischen Zeilen das Herz der jungen Frau zu erobern. Als Flora ein Rendezvous vorschlägt, steht der alte Herr vor einem großen Problem: Im Internet chattet er nämlich als Alex.

Karten

Im Büro für Tourismus im Rathaus und über Ticket Regional. Es gilt 2G plus.