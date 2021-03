Die Karlsruher Schauspielerin Nadine Knobloch ist in New York mit dem Festival-Preis Best Actress Award in der Kategorie Mystery Film für ihre Darstellung der schüchternen Büroangestellten Helena Dupré im Serienpiloten zu „Der Zirkel“.

Nadine Knobloch besteche durch ihr glaubwürdiges, facettenreiches Spiel und trage entscheidend dazu bei, die Zuschauer in den Bann der Geschichte zu ziehen, so die Jury. „Der Zirkel“, der bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, kombiniert historische Karlsruher Ereignisse mit einer fiktiven Rahmenhandlung. Das Ergebnis ist eine spannende Story, die einiges über die Geschichte der Stadt erzählt.

Die 39-jährige Knobloch ist im Stadtteil Knielingen aufgewachsen, hat am KIT Kunstgeschichte und Philosophie studiert und in München eine Schauspielausbildung absolviert. Sie wirkte in zahlreichen Film- und TV-Produktionen mit und arbeitet sowohl als Schauspielerin als auch als Regisseurin und Drehbuchautorin. Ihre eigenen Streifen – zum Beispiel „Jäger und Gejagte“ – wurden teils in der Südpfalz gedreht.