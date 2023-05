Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer wie Brigitte Urhausen für beliebte TV-Formate wie den „Tatort“ vor der Kamera steht, ist einigermaßen abgesichert. Dennoch: Die Schauspielerin, die mit ihrer Familie in Gleiszellen lebt, ist wütend. Denn nur ein Bruchteil ihrer 15 000 Kollegen in Deutschland konnte in der Pandemie arbeiten.

„Schauspieler haben praktisch Berufsverbot und werden auf Hartz IV verwiesen. Viele Kollegen wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen sollen“, sagt Brigitte Urhausen empört.