Entenhausen am Kaiserstuhl: Micky Maus, Donald Duck und Familie bekommen eine eigene Schau im südbadischen Riegel. Die Ausstellung «Disneys große Zeichner» ist ab Samstag (bis zum 12. Juni) in der Kunsthalle Messmer zu sehen. Gezeigt werden 250 Exponate aus den Jahren 1933 bis 1995, darunter viele originale Skizzen, Zeitungsdrucke, alte Bücher, Hefte sowie Vorarbeiten für Comics und Trickfilme. Im Mittelpunkt stehen die Arbeiten von Carl Barks, Al Taliaferro und Floyd Gottfredson aus der Sammlung Ina Brockmann und Peter Reichelt.

Riegel am Kaiserstuhl (dpa) - Entenhausen am Kaiserstuhl: Micky Maus, Donald Duck und Familie bekommen eine eigene Schau im südbadischen Riegel. Die Ausstellung „Disneys große Zeichner“ ist ab Samstag (bis zum 12. Juni) in der Kunsthalle Messmer zu sehen. Gezeigt werden 250 Exponate aus den Jahren 1933 bis 1995, darunter viele originale Skizzen, Zeitungsdrucke, alte Bücher, Hefte sowie Vorarbeiten für Comics und Trickfilme. Im Mittelpunkt stehen die Arbeiten von Carl Barks, Al Taliaferro und Floyd Gottfredson aus der Sammlung Ina Brockmann und Peter Reichelt.

Der bekannteste Disney-Zeichner ist Carl Barks (1901-2000). Aus seiner Feder stammen so populäre Figuren wie Dagobert Duck, Daniel Düsentrieb und Gustav Gans. Sein Entenhausen-Kosmos ist in Riegel nicht nur im Comic zu sehen, sondern auch in Druckgrafiken.

Donald Duck, der Erpel aus der Feder des Zeichners Al Taliaferro (1905-1969), wurde schon in den 1930er Jahren zum Filmstar. Seine Karriere als Comic-Ente begann erst danach. Brockmann zufolge setzte Al Taliaferro 1938 durch, dass die Mini-Bildgeschichten mit den Sprechblasen als tägliche Serie weltweit in Zeitungen gedruckt wurden. Donald Duck, der glücklose Erpel im Matrosenhemd, wurde zu einer der beliebtesten Comic-Figuren - und lief selbst Micky Maus den Rang ab. Der Maus hatte Gottfredson (1905-1986) in den 1930er Jahren mit seinen Geschichten zur Berühmtheit verholfen.

Kunsthalle zur Schau