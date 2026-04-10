Baden-Württemberg Schattenboxer schüchtert Zugbegleiterin ein

Bundespolizei
Die Bundespolizei hat den Mann angetroffen und kontrolliert. (Symbolbild)

Ohne Fahrkarte und mit mehr als einem Promille: Ein Mann sorgt mit auffälligem Verhalten im Zug für Angst bei einer Zugbegleiterin. Die Polizei greift am Zielort ein.

Pforzheim/Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Zugbegleiterin ist in einem Metropolexpress von Pforzheim nach Stuttgart von einem Mann bedroht worden. Der 37-Jährige habe zunächst Schattenboxen betrieben, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin habe ihn die Zugbegleiterin nach einer gültigen Fahrkarte gefragt.

Der Mann habe sich anschließend vor ihr aufgebaut und sie mit seinem Verhalten so sehr eingeschüchtert, dass sie in den Führerstand des Zuges flüchtete. Alarmierte Bundespolizisten kontrollierten den Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Er hatte keine gültige Fahrkarte dabei und war zudem alkoholisiert. Ein Vorabtest ergab einen Wert von über einem Promille. Für seine Zugfahrt am Donnerstag muss er sich nun wegen Erschleichens von Leistungen verantworten.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Stuttgart Bundespolizei Pforzheim Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x