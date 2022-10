Linksverteidiger Thomas Ouwejan vom FC Schalke 04 hat sich bei der 0:2-Niederlage des Bundesliga-Letzten gegen den SC Freiburg am Knie verletzt. «Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber das Knie ist ein bisschen überdehnt», sagte der Niederländer nach der Partie am Sonntagabend. «Mein Knie ist ganz fest. Ich konnte nicht mehr sprinten, konnte nicht mehr laufen. «Wir müssen morgen gucken, was es genau ist.»

Gelsenkirchen (dpa) - Der 26 Jahre alte Ouwejan war gegen Freiburg bereits in der 34. Minute ausgewechselt und durch Kerim Calhanoglu ersetzt worden.

