Eine Lagerhalle fängt in Reutlingen Feuer. Als die Polizei eintrifft, steht sie bereits in Vollbrand. Der Schaden ist hoch.

Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Schaden in Millionenhöhe ist bei dem Brand einer Lagerhalle in Reutlingen ersten Schätzungen zufolge entstanden. Ein Feuerwehrmann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Nachdem der Brand ausgebrochen war, bildete sich laut Polizei eine rund 150 Meter hohe Rauchsäule. Deswegen sollten Anwohner am Morgen auch Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude. Die Straßen um den Brandort sind immer noch großräumig gesperrt, so die Polizei weiter. Unter den eingesetzten Kräften in der Nacht war demnach auch ein Polizeihubschrauber.