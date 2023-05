Allmersbach im Tal (dpa/lsw) - Eine starke Druckwelle hat eine missglückte Grillaktion in Allmersbach im Tal (Rems-Murr-Kreis) verursacht: Polizeiangaben vom Dienstag zufolge wurden durch eine Verpuffung Schachtdeckel aus einem Kanal gehoben. Ein Mann hatte beim Grillen auf einem Privatgrundstück Benzin in einen brennenden Holzkohlegrill geleert, so dass eine meterhohe Stichflamme entstand. Weil der Benzinkanister dabei verschmorte, trat das Benzin aus und lief über einen Schacht in die Kanalisation, wo es zu der Verpuffung und der Druckwelle kam. Der 32 Jahre alte Verursacher wurde leicht verletzt und kam zur Versorgung seiner Wunden in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden am Montag auf rund 1500 Euro.

Pressemitteilung