In der Quarantäne-Liga auf dem Schachserver Lichess hat der SK Landau den FC Bayern München in letzter Sekunde überholt und ist auf dem dritten Platz in die nächsthöhere Liga aufgestiegen. Die Quarantäne-Liga auf Lichess wurde im März gegründet, der SK Landau ist seit dem dritten Turnier dabei. Immer donnerstags und sonntags kreuzt seine Mannschaft online die Klingen im Blitzschach mit neun Mannschaften aus aller Welt. Größter Punktesammler ist Björn Kopp, der selbst Großmeistern Punkte abnimmt. Nachwuchsspieler Samuel Lang steuert immer wieder ein paar Punkte im Arenamodus bei, bei dem in 100 Minuten nahezu ohne Pause durchgespielt wird. Am Sonntag trifft Landau unter anderem auf Mülheim-Nord und eine Vertretung aus Murmansk.