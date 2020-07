Seit das Virus wütet, hat sich der Schachsport mehr und mehr ins Internet verlagert. Eigens wurde eine „Quarantäne-Liga“ gegründet, die seit einigen Wochen auch international gespielt wird. Es ist ein einfaches Ligen-System mit 32 Ligen und zehn Teams pro Liga. Der SK Landau ist seit dem ersten Tag dabei und kann bislang acht Teilnahmen in der obersten Spielklasse vorweisen. Er hat sich in der 3. Liga eingependelt und am Sonntag prominente Gegner. Neben den Zweitligisten Bochum, Eppingen, Aue und Schwerin trifft er auf die Bundesligamannschaft des FC Bayern München. Die Münchner, ehemaliger Rekordmeister der Schach-Bundesliga, streben den Aufstieg in die 2. Quarantäne-Liga an, um sich mit starken internationalen Teams messen zu können. Weiterhin trifft Landau in der zehn Mannschaften starken Liga auf zwei russische Teams sowie eine Mannschaft aus Südafrika. Gespielt wird jeden Donnerstag und Sonntag von 20 bis 22 Uhr auf der Plattform „lichess“. Bei drei Absteigern kann das Ziel der Südpfälzer laut Torsten Lang nur der Klassenerhalt lauten.