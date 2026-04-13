Ein Security-Mitarbeiter überlebt einen Anschlag nur knapp. Was verbindet den Fall in Tamm mit einem Korruptionsskandal? Und geht es wirklich um einen Konkurrenzkampf? Das bleibt vor Gericht offen.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Anschlag auf einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in Tamm nahe Ludwigsburg hat der mutmaßliche Schütze die Schüsse eingeräumt. Er habe aber nicht vorgehabt, den damals 23 Jahre alten Security-Bediensteten zu töten, ließ er zum Prozessauftakt vor dem Heilbronner Landgericht durch seinen Anwalt verlesen. «Er wollte lediglich den Geschädigten einschüchtern und in die Beine schießen», heißt es in der Einlassung. Sein ebenfalls angeklagter mutmaßlicher Komplize habe Tamm bereits vor den Schüssen verlassen.

Der 28-Jährige und sein ein Jahr jüngerer mutmaßlicher Komplize - beide aus den Niederlanden - sind wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes angeklagt. Der Fall ist Teil eines größeren Ermittlungskomplexes, in den Mitarbeiter von zwei Security-Firmen involviert sein sollen.

Waren es Auftragsmörder?

Nach Darstellung der Anklage wurden beide Männer Mitte Mai beauftragt, den Security-Mitarbeiter zu erschießen. In Tamm (Kreis Ludwigsburg) hatte dieser damals Schutz bei seiner Schwester gesucht, weil er sich beobachtet fühlte. Nach einem misslungenen ersten Anschlagsversuch, an dem beide Männer beteiligt gewesen sein sollen, soll der 28-Jährige laut Anklage einen Tag später erneut auf sein Opfer geschossen haben. Dabei traf er den laut Anklage viermal. Er überlebte nur knapp und verfolgte die Gerichtsverhandlung angespannt.

Mögliche Verbindung zu Korruptionsverdacht in der Justiz

Die Sonderkommission «Frost» untersucht neben den Schüssen in Tamm auch weitere Vorfälle in der Region – darunter einen Autobrand und Schüsse in Ludwigsburg. Im Zuge dieser Ermittlungen war zudem ein Korruptionsskandal aufgedeckt worden: Gegen zwei Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Stuttgart -einen Wachtmeister und eine weitere Bedienstete - sowie drei andere Verdächtige wurde bereits Anklage erhoben. Die mutmaßlichen Auftraggeber sollen nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft sowohl für die Bestechung als auch für die Schüsse in Tamm verantwortlich sein.