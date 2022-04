Nach Schüssen von einem Balkon eines Wohnblocks in Kressbronn (Bodenseekreis) haben Polizisten am Mittwoch zwei Brüder im Alter von 21 und 35 Jahren vorläufig festgenommen. Die Beamten fanden nach Auskunft vom Donnerstag in der Wohnung der beiden unter anderem eine Schreckschusswaffe samt Patronenhülsen der verschossenen Munition und Wurfsterne. Der 35-Jährige war betrunken und hatte weit mehr als 3,5 Promille Alkohol im Blut, er kam in eine Fachklinik. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein, gegen seinen Bruder deswegen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Kressbronn (dpa/lsw) - PM