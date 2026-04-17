Baden-Württemberg Schüsse bei Auseinandersetzung in Marbach

Zwei Menschen nach Schüssen am Bahnhof in Marbach leicht verletzt
Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Am Bahnhof Marbach eskaliert ein Streit, Schüsse werden abgefeuert. Aber von den Tätern fehlt noch jede Spur.

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Streit am Bahnhof in Marbach am Neckar bei Ludwigsburg sind nach Angaben der Polizei auch mehrere Schüsse abgefeuert worden. Es seien aber wahrscheinlich nur Schreckschuss- oder Druckgaspistolen benutzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Tag danach. Zwei Männer seien bei der Auseinandersetzung am Donnerstagabend leicht verletzt worden.

Der 19-Jährige und sein 44 Jahre alter Begleiter waren nach Polizeiangaben am Abend auf dem Bahnhofsvorplatz von fünf bis sechs Unbekannten attackiert, geschlagen und getreten worden. Danach seien mehrere Schüsse gefallen, bevor die Angreifer geflohen seien, hieß es. Von ihnen fehlt demnach bislang jede Spur.

Unklar ist laut Polizei, ob es einen Zusammenhang zur Gewaltserie rivalisierender Banden im Großraum Stuttgart gibt. Das werde geprüft.

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