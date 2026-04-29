Baden-Württemberg Schüsse aus Wohnung mit Schreckschusswaffe

Polizeieinsatz in Crailsheim
Es sind viele Polizeikräfte vor Ort. (Symbolbild)

Polizei-Großeinsatz in Crailsheim: Aus einer Wohnung heraus wird geschossen. Kurz darauf gibt es Entwarnung.

Crailsheim (dpa/lsw) - In Crailsheim ist aus einer Wohnung heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden. Verletzte gebe es nicht, teilte die Polizei am Abend mit. Zeugen hatten zuvor drei Schüsse gemeldet. Ein 32-Jähriger, den die Einsatzkräfte in der Wohnung antrafen, erklärte laut Polizei, mit der Schreckschusswaffe zu Testzwecken aus der Wohnung geschossen zu haben. Es bestand keine Gefahr für Unbeteiligte, hieß es. Den Angaben nach waren viele Einsatzkräfte vor Ort an dem Haus im Landkreis Schwäbisch-Hall.

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