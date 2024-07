Das Spezialeinsatzkommando rückt in der Oststadt in Karlsruhe aus. Was war da los am Montagabend?

Karlsruhe (dpa) - Bei einem Polizeieinsatz in Karlsruhe sind am Abend zwei Männer festgenommen worden. Sie hatten mit mehreren Schüssen aus einer Schreckschusswaffe für Aufregung gesorgt. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Auch sei niemand verletzt worden.

Zeugen hatten in der Oststadt Schussgeräusche gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei umstellte in der Folge das Mehrfamilienhaus, aus dem die Schüsse zu hören waren. Wegen der unklaren Lage wurde auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg hinzugezogen.

Gegen 21.00 Uhr habe dann ein Mann die Wohnungstür geöffnet und sei von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen worden. In der Wohnung wurde ein weiterer Mann von den Beamten mitgenommen. Bei einer Durchsuchung wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt.

Die «Badischen Neuesten Nachrichten» berichteten, schwer bewaffnete Polizisten hätten ein Mehrfamilienhaus umstellt. Auch eine Drohne der Polizei sei zum Einsatz gekommen.