Auf einer Hochzeitsfeier in Giengen sind aus einem Auto Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag fanden die Beamten bei ihrem Einsatz am Samstagnachmittag zahlreiche verschossene Patronenhülsen. Laut einem Sprecher wurden die Schüsse zur Feier des Brautpaars in die Luft abgegeben.

Giengen (dpa/lsw) - Im Rahmen der Befragung stellte sich heraus, dass aus einem mit fünf Menschen besetzten Auto eine Schreckschusswaffe abgefeuert wurde, wie der Sprecher sagte. Gegen einen 28-Jährigen, der in dem Auto saß, leiteten die Ermittler ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Ob der Mann der Schütze war und ob ihm die Waffe gehörte, konnte der Sprecher nicht mitteilen. Insgesamt waren rund 50 Menschen mit 15 Fahrzeugen auf der Feier versammelt.

Mitteilung der Polizei