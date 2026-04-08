Ein Mann aus der Türkei eröffnet in Mannheim einen Kiosk. Da betritt ein Mann den Laden und schießt auf den Betreiber. Das Opfer kennt den Mann nicht - sieht aber mögliche Verbindungen in die Türkei.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach den Schüssen auf einen Kioskbetreiber in Mannheim hat das Opfer beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Mannheim von früheren Schüssen auf einen Laden von ihm in der Türkei berichtet. Dort habe ein Mann über Bekannte eine Art Schutzgeld von ihm gefordert, ließ der 39-Jährige eine Dolmetscherin aus dem Türkischen übersetzen. Deswegen sei sein Laden in der Türkei beschossen worden. Das Opfer sagte aus, derselbe Mann habe seiner Familie gegenüber die Verantwortung für die Tat in Mannheim übernommen. Er nannte auch einen Namen.

Der 27-Jährige soll laut Anklage im Auftrag von unbekannten Personen im Oktober 2025 versucht haben, den 39-Jährigen zu töten. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord.

Täter flüchtete direkt nach der Tat

Der Angeklagte soll laut Gericht am Abend des 4. Oktober den an diesem Tag erst neu eröffneten Kiosk betreten und dann «vollkommen überraschend» auf den Betreiber geschossen haben. Dieser sei im Brustbereich getroffen worden und zusammengesackt. Der Angeklagte habe angenommen, seine Tat vollendet zu haben, und sei geflüchtet.

Erst mehr als eine Woche nach der Tat war der damals 26-Jährige festgenommen worden. Er sitzt laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsbehörden hatten sich in der Vergangenheit weder zu einer möglichen Beziehung zwischen Täter und Opfer geäußert, noch zum Motiv für die Tat und zu den Hintergründen.

Dem 27-Jährigen droht im Falle einer Verurteilung wegen versuchten Mordes grundsätzlich eine lebenslange Freiheitsstrafe, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Ein versuchter Mord könne allerdings milder bestraft werden als die vollendete Tat - der Strafrahmen liege dabei zwischen 3 und 15 Jahren.

Für das Verfahren sind noch acht weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte Mitte Mai verkündet werden.