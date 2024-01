Mehrere Schüsse sollen am Bahnhof Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) gefallen sein. Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei, wie die Beamten am Montag mitteilten. Demnach soll ein zunächst Unbekannter am Freitagabend zwei bis dreimal mit einer Schreckschusspistole geschossen haben. Dieser soll sich laut den Zeugen zuvor zusammen mit einer Gruppe von Menschen am Bahnhof aufgehalten haben und nach den Schüssen geflohen sein.

Ditzingen (dpa/lsw) - Verletzt wurden bei den gemeldeten Schüssen nach ersten Informationen niemand. Nach dem Vorfall am Freitag kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere Personen und sperrten den Bahnhof ab. Eine Waffe konnte laut Sprecher nicht gefunden werden. Zunächst dauerten die Ermittlungen an. Die Polizei suchte unter anderem nach Zeugen.

Pm der Polizei