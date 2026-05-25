Zwei Bellheimer Litfaß-Säulen tragen seit Freitag neue Kunst zum Thema Gleichheit. Künstler Artur Schäfer und Schüler der Realschule Plus gestalteten die Hüllen.

Schüler der Realschule Plus auf der einen, der Karlsruher Künstler Artur Schäfer auf der anderen Säule: Seit Freitag tragen die beiden ehemaligen Werbesäulen in der Gemeinde wieder ein neues, künstlerisch gestaltetes Gewand.

Initiator des Projektes „Litfaßsäulen – Kunst und Bildung im öffentlichen Raum“ war erneut der Kulturverein Bellheim und der ihm angegliederte Kulturbeirat. Bereits im Vorjahr erhielten die ehemaligen Werbesäulen dank Entwürfen von Schülern und einer Künstlerin ein neues Gesicht. Rainer Becki, Vorsitzender des Kulturvereins sagte, das Thema sei gewählt worden „weil uns sehr viel daran liegt, dass sich die bewerbenden KünstlerInnen und die jungen Menschen mit einem grundlegenden Thema, das für die in einer Demokratie lebenden Menschen in Deutschland besonders wichtig ist, auseinandersetzen“. Die Jury aus Vertretern aus Gemeinde, Tourismus, Kulturverein, Realschule und Kunstschaffenden entschied sich für den Entwurf von Artur Schäfer.

Diese Säule hat Künstler Artur Schäfer gestaltet. Foto: Barbara Eichenlaub

Becki sagt, dass er das Projekt spannend fand, besonders mit seinem thematischen Schwerpunkt. Der Kulturverein habe das Überthema „Demokratie“ gewählt und als konkreteres Thema „Gleichheit“, wie sie im Artikel drei, Satz eins, des Grundgesetzes verankert ist, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind.

Schäfer setzte die Vorgaben in seinem markanten Stil, der stark an Comic-Zeichnungen erinnert, um. „Ich hatte den Gedanken, eine Gruppe von Menschen abzubilden, die das Grundgesetz gemeinsam tragen.“ Dieser Akt des Tragens sei auch eine Bürde, ähnlich wie auf dem Gemälde „Cain“ des französischen Malers Fernand Cormon. Das Grundgesetz sei eng mit der Geschichte der Bundesrepublik verbunden, es halte die Menschen zusammen.

Artur Schäfer studierte an der Kunstakademie Karlsruhe mit den Schwerpunkten Malerei und Grafik und war Meisterschüler. Derzeit „bin ich viel in Sachen Wandmalerei unterwegs“, da passe eine Litfaß-Säule gut dazu. Er male, zeichne und restauriere zeitweise auch Kunstwerke.

Vonseiten der Realschule Plus erarbeitete wieder eine Projektgruppe mit ihrem Leiter, Kunstlehrer Berthold Deck, die neue Hülle. Für die AG wurden zwölf Schüler aus der fünften, siebten, neunten und zehnten Klassenstufe ausgewählt. Als das Thema im letzten Herbst feststand und die Schüler ausgewählt waren, sammelte die Gruppe in den Pausen Ideen. Anfang März wurden die Schüler dann für einen Tag vom regulären Unterricht freigestellt und machten sich daran, die Ideen umzusetzen. Nach einem ganzen Morgen mussten die Mädchen und Jungen jedoch feststellen, dass die ursprüngliche Idee nicht gut aussah, sie funktionierte nicht auf einer Litfaß-Säule. Zum Glück schlug in diesem Moment des ersten Scheiterns Annike Salomon vor, ihr Bild, entstanden im Kunstunterricht, zusammen mit Teilen des ersten AG-Entwurfes zu verwenden. Das funktionierte, „alle waren begeistert“, erinnert sich Deck. Jetzt leuchten die strengen Farben der Flagge der Bundesrepublik Deutschland neben einer abstrakten Explosion, einem kraftvollen, wilden und farbenfrohen Wirbel. Ergänzt wird das Ensemble vom Text des ausgewählten Grundgesetz-Artikels.

Zu sehen ist die Artur-Schäfer-Säule am Parkplatz Königsberger Straße, die Realschul-Säule gibt es ein Jahr lang an der Ecke Jahn/Kettelerstraße.