Ein Schüler hat am Dienstag an einer Schule in Gengenbach im Schwarzwald einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat er in bedrohlicher Weise mehreren Schülern gegenüber, wie die Polizei mitteilte. Er soll dabei auch ein Messer bei sich gehabt haben. Niemand sei verletzt worden. Der Schüler habe sich nach dem Vorfall selbst beim örtlichen Polizeiposten gemeldet.

Gengenbach (dpa) - Pressemitteilung