Das Fußballspiel bei Sonnenschein beim Public-Viewing oder beim Grillen im heimischen Garten genießen: Fußball-Fans können sich am Freitag auf schönes Wetter freuen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußballfans können sich zum EM-Viertelfinale am Freitag auf schönes Wetter beim Public-Viewing freuen. Die Temperaturen sollen bei einem Mix aus Sonne und Wolken auf bis zu 21 Grad Celsius in der Main-Tauber-Region und auf bis zu 26 Grad im Breisgau klettern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Nacht kühlt es dann auf 16 bis 9 Grad ab. Bewölkt wird es den Meteorologen zufolge in den nördlichen Landesteilen. Am Samstag soll es dann wieder regnen.