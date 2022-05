Für den SC Freiburg geht es am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga darum, die letzten Zweifel am Einzug in die Europa League zu beseitigen. Der Sport-Club trifft heute auswärts auf Bayer Leverkusen. Die Verfolger Union Berlin und 1. FC Köln lauern. Die Eisernen empfangen den VfL Bochum, Köln spielt beim VfB Stuttgart.

Freiburg (dpa/lsw) - Die Breisgauer könnten sich aber auch noch für die Königsklasse qualifizieren. Dazu müsste RB Leipzig beim Tabellen-Vorletzten Arminia Bielefeld patzen. In Leverkusen fehlt den Freiburgern Kevin Schade. Ansonsten kann Coach Christian Streich die Bestbesetzung aufbieten.

