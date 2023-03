Freiburg (dpa/lsw ) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hofft im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den sechsten Auswärtssieg in dieser Saison. Dabei kann Trainer Christian Streich wahrscheinlich wieder mit dem japanischen Nationalspieler Ritsu Doan planen. Der Offensivmann war zuletzt erkrankt. Streich geht jedoch fest davon aus, dass er Doan gegen die Borussia einsetzen kann. Zudem kehrt Kapitän Christian Günter nach verbüßter Gelbsperre wieder zurück. Streich glaubt, dass die Konzentration seiner Spieler nicht unter dem am kommenden Donnerstag anstehenden Achtelfinalspiel in der Europa League bei Juventus Turin leiden wird.

