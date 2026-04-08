Zur neuen Saison holt der SC Freiburg die Schweizer Junioren-Nationaltorhüterin Lorena Barth vom FC Aarau Frauen. Auf ihrer Position gibt es Handlungsbedarf.

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Torhüterin Lorena Barth verpflichtet. Die 19-Jährige kommt im Sommer vom Schweizer Erstligisten FC Aarau Frauen, teilte der Sport-Club mit. Zur Vertragslaufzeit mit der Schweizer Junioren-Nationalspielerin machte der Verein wie üblich keine Angaben.

Barth ist der erste Neuzugang für die kommende Saison. Wegen der Babypause von Stammtorhüterin Laura Benkarth und dem Wechsel von Rebecca Adamczyk nach dieser Spielzeit zum 1. FC Nürnberg hatten die Freiburgerinnen Handlungsbedarf.