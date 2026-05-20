Der Fußball-Bundesligist fiebert dem größten Spiel der Vereinsgeschichte entgegen. Ein Triumph im Europapokal wäre ein gewaltiger Coup.

Istanbul (dpa) - Der SC Freiburg möchte im größten Spiel der Vereinsgeschichte seinen ersten Europapokal-Titel feiern. Im Endspiel der Europa League trifft der badische Fußball-Bundesligist am Mittwoch (21.00 Uhr/ RTL) in Istanbul auf Aston Villa aus der Premier League. Die Badener gehen als Außenseiter in die Partie. Im Falle des Sieges würde sich der SC Freiburg zum ersten Mal für die lukrative Champions League qualifizieren.

Nie zuvor waren die Badener über ein Achtelfinale im Europapokal hinausgekommen. Diesmal stürmte die Mannschaft um Abwehrchef Matthias Ginter bis ins Endspiel. Egal, wie das Spiel ausgeht, soll es am Donnerstag in Freiburg nach der Rückkehr aus der Türkei einen Empfang für die Mannschaft geben.