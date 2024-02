Die Badener wollen in der Europa League eine Runde weiterkommen, brauchen dafür im Rückspiel gegen den RC Lens aber einen Sieg. In der Defensive dürfte es erneut eine Veränderung geben.

Freiburg (dpa/lsw) - Der SC Freiburg will am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) zum zweiten Mal nacheinander ins Achtelfinale der Europa League einziehen. Nach dem torlosen Remis im Zwischenrunden-Hinspiel brauchen die Badener im zweiten Duell mit dem RC Lens allerdings einen Sieg, um weiterzukommen. Trainer Christian Streich fordert eine Leistung am absoluten Maximum von seinen Spielern. Sie müssten leiden können, sagte der 58-Jährige.

Verteidiger Matthias Ginter könnte nach einer Achillessehnenreizung in den Kader des Fußball-Bundesligisten zurückkehren. Der angeschlagene Yannik Keitel droht gegen den Tabellensechsten der französischen Ligue 1 hingegen auszufallen.

Vergangene Saison scheiterten die Freiburger im Europa-League-Achtelfinale am italienischen Spitzenclub Juventus Turin.

Kader SC Freiburg

Übersicht Europa League