Frankfurt/Main (dpa/lsw) - Das Halbfinalspiel des Bundesligisten SC Freiburg im DFB-Pokal beim Zweitligisten Hamburger SV findet am 19. April und damit dienstags statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. Die zweite Partie der Vorschlussrunde zwischen den Erstligisten RB Leipzig und 1. FC Union Berlin wird einen Tag später zur gleichen Uhrzeit ausgetragen. Beide Spiele werden live in der ARD und von Sky übertragen. Die Sieger ziehen ins Finale am 21. Mai in Berlin ein.

Im Viertelfinale hatten sich die Freiburger mit 2:1 nach Verlängerung beim Ligarivalen VfL Bochum durchgesetzt. Sie stehen damit zum ersten Mal seit 2013 wieder im Pokal-Halbfinale.

SC Freiburg

DFB-Mitteilung