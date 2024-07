Fußball-Bundesligist SC Freiburg kam in einem Testspiel gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth nicht über ein Unentschieden hinaus.

Schruns (dpa/lsw) - Zum Abschluss des zehntägigen Trainingslagers in Österreich hat sich der SC Freiburg in einem Testspiel über 120 Minuten mit 2:2 (1:1) vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth getrennt. Das Führungstor für den Bundesligisten erzielte in Schruns Junior Adamu (41. Minute), zum Ausgleich traf Dennis Srbeny (45.+1) kurz vor der Pause. In den zweiten 45 Minuten fielen trotz einiger Großchancen der Freiburger keine weiteren Tore.

In der schon vor dem Spiel vereinbarten 30-minütigen Verlängerung, die angehängt wurde, damit beide Mannschaften ihren kompletten Kader einsetzen konnten, brachte Kerim Calhanoglu (101.) Greuther Fürth per Foulelfmeter in Führung. Für den Sport-Club glich Neuzugang Eren Dinkci (108.) zum 2:2-Endstand aus.