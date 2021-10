Der Landauer Jazzclub hat für Sonntag, 31. Oktober, um 17 Uhr das Karlsruher Jazz Trio mit einem besonderen Gast in den Gloria-Kulturpalast eingeladen: den Saxofonisten Pierre Paquette, der an der berühmten Berklee School of Music im US-amerikanischen Boston studiert hat und hierzulande bekannt ist als Solist in der SWR Big Band. Das Karlsruher Jazz Trio mit Thilo Wagner (Piano), Lindy Huppertsberg (Bass und Vocal), Hans-Peter Schucker (Drums) steht für swingenden Mainstream in der Tradition des Oscar Peterson Trios der 1960er-Jahre. Karten gibt es im Vorverkauf im Modehaus Morlock in Landau, Reiterstraße 6.