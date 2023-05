Ein mit Fahrzeugteilen beladener Schwerlastwagen ist auf der Autobahn A5 nordöstlich von Karlsruhe in Brand geraten. Der Fahrer kam in medizinische Behandlung, wurde aber nicht durch das Feuer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend berichtete. Über dem Brandort war eine große Rauchwolke zu sehen.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Notfall ereignete sich auf der Höhe von Weingarten (Kreis Karlsruhe) auf der Fahrbahn in Richtung Norden. Es handelte sich nicht um einem Unfall, wie der Polizeisprecher berichtete. Vielmehr werde ein technisches Problem bei dem Sattelschlepper angenommen, der vollständig ausbrannte. Auf der Autobahn in Richtung Frankfurt/Main wurde eine Spur gesperrt, Autos stauten sich deswegen.