Während der Fahrt löst sich ein Sattelauflieger, macht sich selbstständig – und löst eine Kettenreaktion aus. Was ist zur Ursache bekannt?

Freiberg am Neckar (dpa/lsw) - Ein Sattelauflieger ist in Freiberg am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) von seiner Sattelplatte gerutscht und hat dadurch eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Auflieger sei aus zunächst unbekannter Ursache am Nachmittag abgeglitten und in Richtung einer Hauswand gerutscht. Dabei habe er einen Laternenmast gefällt, der «wie ein Streichholz umgeknickt» sei, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mast sei schließlich auf ein geparktes Auto in einer Hofeinfahrt gestürzt.

Der Unfall sei während der Fahrt des 34-jährigen Sattelzuglenkers passiert und ersten Erkenntnissen zufolge wegen eines technischen Defekts ausgelöst worden. Die Sprecherin sprach von einer «Aneinanderkettung von Zusammenhängen». Ein solcher Unfallhergang sei ihr bislang nicht untergekommen. Die Ermittler schätzten den Schaden auf rund 15.000 Euro.